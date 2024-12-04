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Uzun zamandır hastanede tedavi olan Kadir İnanır taburcu oldu!

Uzun zamandır hastanede tedavi olan Kadir İnanır taburcu oldu! Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Uzun süredir hastanede olan inanır, evine gönderildi.