Venedik Film Festivali'ne giden Melis Sezen, giydiği elbise ve verdiği pozlarla olay oldu Venedik Film Festiavali'ndeki kırmızı halıda boy gösteren Melis Sezen'in festival kombini beğeni yağmuruna tutuldu.

ensonhaber.com

Bu yıl 30 Ağustos - 9 Eylül tarihlerinde 80'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali kapsamında 'Priscilla' filminin gösterimi yapıldı.

Gösterim öncesi düzenlenen photocall etkinliğine birbirinden ünlü oyuncu katıldı. Onlardan biri de, Türkiye'de son yıllarda adından sıkça söz ettiren oyuncu Melis Sezen'di.

Sadakatsiz dizisinde "Derin" rolünde gösterdiği performansla gönülleri fetheden Melis Sezen, elbisesi ve verdiği pozlarla göz kamaştırdı.

Çok beğenildi

Sezen'ın kombini sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun, tarzına beğeni yağmuruna tutuldu.