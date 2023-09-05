Venedik Film Festivali'ne giden Melis Sezen, giydiği elbise ve verdiği pozlarla olay oldu
ensonhaber.com

Bu yıl 30 Ağustos - 9 Eylül tarihlerinde 80'incisi düzenlenen Uluslararası Festivali kapsamında 'Priscilla' filminin gösterimi yapıldı.

Gösterim öncesi düzenlenen photocall etkinliğine birbirinden ünlü oyuncu katıldı. Onlardan biri de, Türkiye'de son yıllarda adından sıkça söz ettiren oyuncu Melis Sezen'di.

Venedik Film Festivali'ne giden Melis Sezen, giydiği elbise ve verdiği pozlarla olay oldu
Melis Sezen

Sadakatsiz dizisinde "Derin" rolünde gösterdiği performansla gönülleri fetheden Melis Sezen, elbisesi ve verdiği pozlarla göz kamaştırdı.

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Sezen'ın kombini sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun, tarzına beğeni yağmuruna tutuldu.