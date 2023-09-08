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Son zamanların gözde oyuncularından olan Esra Bilgiç, Venedik Film Festivali'ne katıldı.
Melis Sezen ve Demet Özdemir gibi oyuncuların katıldığı festivale damga vuran Bilgiç, kırmızı halıda boy gösterdi.
Kırmızı halı için şekilden şekile girdi
Kırmızı mini elbisesinden sonra siyah sırt dekolteli bir elbise tercih eden Esra Bilgiç, Melis Sezen gibi poz vermek için şekilden şekle girdi.
O anları sosyal medyaya yansıyan oyuncuya yorum yağdı. Güzel oyuncuyu görenler "Çok da güzel kadın ne gerek var", "Melis Sezen vol2", "Kasmasa daha iyi" yorumlarında bulundu.