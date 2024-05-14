ensonhaber.com
Verdiği kilolar sonrası geçirdiği değişimle gündeme gelen 48 yaşındaki ünlü şarkıcı Zara, dün akşam Yeşilköy'deki bir mekanda sahne aldı.
"Aşk bana çok büyük geldi"
Konser öncesi basın mensupları ile konuşan Zara, “Aşk kaç beden giyer?” sorusuna “XL giyer. Bana çok büyük geldi. Ya da ben büyük geldim aşka.” cevabını verdi.
“Ben kilolara kafa tutmuş kadınım!"
Zara, kuliste gördüğü dambılları eline alıp “Ben kilolara kafa tutmuş kadınım! Bunlar ne ki? Hiçbir şey yemiyorum. Aç geziyorum.” dedi. Zara diyet ve sporla 9 kilo vermişti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış