Victoria Beckham batıyor

Moda ikonu Victoria Beckham'ın 2008 yılında kurduğu ve kendi adını taşıyan giyim markası, iflasın eşiğine geldi.

Eski futbolcu David Beckham ile 22 yıldır evli olan Victoria Beckham'ın moda markası iflasla burun buruna geldi.

Beckham'ın kendi adını taşıyan markası, koronavirüs pandemisinin de etkisiyle zor günler yaşıyor.

2019 ZARARI BÜYÜK

2021 sonbahar kış koleksiyonunu tanıtan Victoria Beckham'ın markası, kurulduğu yıl olan 2008'den bu yana 46 milyon sterlin zarar etti.

46 yaşındaki Beckham'ın şirketinin sadece 2019'daki zararı bile 4,7 milyon sterlindi.