Victoria Beckham, estetik pişmanlığı: "Göğüslerimi büyüttüğüme pişmanım" Eski Spice Girls üyesi Victoria Beckham, yıllar önce yaptırdığı göğüs büyütme estetiğiyle ilgili konuştu.

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Dünyaca ünlü David Beckham'ın eşi olarak da tanınan Victoria Beckham, 1990 yılında göğüslerini büyütmek için bıçak altına yatmıştı.

"Hepsi bu"

Daha önce birçok estetik operasyon yaptırdığı iddiasıyla konuşulan Victoria, bu dedikoduları reddederek; "Tırnaklarım dışında tamamen doğalım. Saçlarım için biraz yardım alıyorum ve biraz da bronzlaştırıcı kullanıyorum. Hepsi bu." demişti.

Ancak yıllar sonra itiraf geldi. Allure dergisine konuşan 49 yaşındaki eski 'Spice Girls' üyesi, şu ifadeleri kullandı:

"Keşke göğüslerimi büyütmeseydim"

"Dürüst olmak gerekirse, keşke göğüslerimi büyütmek için ameliyat olmasaydım. 12 yaşındaki kızım Harper'la bu konu hakkında konuşamıyorum. Bir gün bu konudaki deneyimlerimi onunla paylaşabilirim, ama henüz o noktada değiliz."