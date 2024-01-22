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Victoria Beckham ile 24 yıldır evli olan eski futbolcu David Beckham'ın son hali görenleri şaşırttı.
Buz gibi suyun içine girdi
Dünyaca ünlü başarılı eski futbolcu, şu sıralar çok moda olan buz gibi suyun içine girme aktivitesini gerçekleştirdi.
Külot gözden kaçtı
O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Beckham kısa sürede gündem oldu. Altına sadece beyaz renkte bir külot giyen eski futbolcuyu çıplak sanan takipçileri oldu.
O anları "Bakım Pazarı. Bugün burası 3 derece, dinlenme günü için mükemmel. Victoria Beckham'dan sıcak çikolata istedim. Victoria, sihirli kelimeyi duymak istedi, 'LÜTFEN'" şeklinde açıkladı.
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