Victoria Beckham'ın montu şaşkınlık yarattı: Üzerinden çıkarmıyor Bir giydiğini bir daha giymeyen ünlü modacı Victoria Beckham, iki yıldır aynı montu giyiyor

ensonhaber.com

90'lı yıllara damga vuran İngiliz pop müzik grubu Spice Girls'le üne kavuşan Victoria Beckham, David Beckham'la evlendikten sonra adeta bu ününü ikiye katlamıştı. Modacılık yapan Beckham, 12 yaşındaki kızı hafta sonu gezmesi için eğlence parkına götürdü. Beckham'ın geçen yılki eski montunu hâlâ kullanması ise şaşkınlık yarattı.

Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham ve modacı eşi Victoria Beckham, 1999 yılından beri olan mutlu evlilikleriyle dikkat çekiyor.

Brooklyn, Romeo, Harper, Cruz isimlerinde dört çocuğu bulunan ünlü çift, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Eğlence parkında

Victoria Beckham, geçtiğimiz gün 12 yaşındaki kızı Harper’ı, milyonlar değerindeki malikanelerine yakın bir parkta kurulan yeni yıl eğlence parkına götürdü.

Harper, burada kurulan lunaparktaki oyuncaklara binerken Victoria Beckham da arkadaşlarıyla eğlenen Harper’ın bol bol fotoğrafını çekti.

Mont aynı

Etraftakilerin ilgisini çekmemek için son derece sade giyinen yıldız isim, siyah taytı ve siyah kabarık montunu başındaki şapkayla tamamlayıp baştan aşağı siyahlara büründü.

Beckham'ın geçen yılki eski montunu hâlâ kullanması ise şaşkınlık yarattı.

Öte yandan David Beckham, evliliğin sırrını paylaşırken "Her zaman farklı yönlere giden dört çocuğumuz var ama birbirinize zaman ayırmaya öncelik vermeniz gerekiyor. Hep bunu yaptık ve işe yarıyor gibi görünüyor." ifadelerini kullanmıştı.