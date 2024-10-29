Victoria's Secret meleği Gisele Bündchen hamile! 44 yaşında anne olacak

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Dünyaca ünlü süper model Gisele Bündchen ve futbolcu eşi Tom Brady tam iki yıl önce, 28 Ekim 2022’de hayranlarını şoke eden bir açıklama yaparak yollarını ayırmıştı.

13 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

Ortak bir açıklama yapıp 13 yıllık evliliklerinin bittiğini ve dostça ayrıldıklarını söyleyen eski karı koca, 2 çocuklarına birlikte ebeveynlik yapmaya devam edeceklerini belirtmişti.

İki çocuk annesi Gisele Bündchen’in kocasından kariyerini ailesinin önüne koyması ve onu ve çocuklarını ikinci plana atmasının bu ayrılıkta pay sahibi olduğu söylenmişti.

HAMİLE

Güzel model, bir süredir kendisinin ve 2 çocuğunun kişisel spor eğitmenliğini yapan Brezilyalı jiu-jitsu hocası Joaquim Valente'yle aşk yaşıyordu.

Bir süredir aşklarını gönüllerince yaşamaya başlayan çiftten mutlu haber geldi ve 44 yaşındaki Gisele Bündchen’in sevgilisi Joaquim Valente’ten hamile olduğu ortaya çıktı!