Victoria's Secret'ın davetlisi! Dilan Deniz Çiçek pembe halıda yürüyecek

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Victoria's Secret, kaybettiği prestiji geri kazanmak için 6 senenin ardından bu gece yarısı geri dönüyor.

Kısa süre sonra geri döneceği açıklanan defilenin bu yılki davetlileri arasında oyuncu Dilan Çiçek Deniz de yer alıyor.

SEÇMELERE GİTMİŞTİ

Türkiye'den pembe halıda yürümek için davetiye alan tek kişi Deniz, oldu. Güzel oyuncu, 2014 yılında Miss Universe Turkey seçildikten sonra seçmelere davet edilen ilk Türk olmuştu.

Markanın özel davetlisi olan Deniz, pembe halı geçidinden sonra şovu, dünyadan pek çok ünlü isimle birlikte izleyecek.

Fashion Show heyecanını takipçileriyle paylaşan Deniz, New York'dan görüntüler paylaşıyor.

İşte güzel oyuncunun paylaşımları: