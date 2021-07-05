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    Vildan Atasever ile Mehmet Erdem barıştı

    Ünlü oyuncu Vildan Atasever ile müzisyen Mehmet Erdem, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2021 - 10:40
    • Güncelleme : 05.07.2021 - 11:03
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    Vildan Atasever ile Mehmet Erdem barıştı

    Ocak ayında ayrılık kararı alan Vildan Atasever ve Mehmet Erdem, aralarındaki buzları eritti. Aşklarına yeniden şans veren çift, Bodrum'da görüntülendi.

    7 AY ARA VERDİLER

    7 aylık aranın ardından barışan çift, önceki gün Ortakent'te konakladıkları otelin plajında görüntülendi. İki sevgili, denize girmek yerine gün boyu özel localarında sohbet etti.

    NİŞAN ATTI

    Vildan Atasever, 2019'un nisan ayında Erkan Akdemir ile nişanlanmıştı. Çift, bir yıl sonra ayrılık kararı almıştı.

    Vildan Atasever ile Mehmet Erdem barıştı #1Vildan Atasever ile Mehmet Erdem barıştı #2

    Vildan Atasever ile Mehmet Erdem barıştı #3

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