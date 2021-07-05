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- Vildan Atasever ile Mehmet Erdem barıştı
Vildan Atasever ile Mehmet Erdem barıştı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever ile müzisyen Mehmet Erdem, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
- Haber Merkezi
- 05.07.2021 - 10:40
- Güncelleme : 05.07.2021 - 11:03
Ocak ayında ayrılık kararı alan Vildan Atasever ve Mehmet Erdem, aralarındaki buzları eritti. Aşklarına yeniden şans veren çift, Bodrum'da görüntülendi.
7 AY ARA VERDİLER
7 aylık aranın ardından barışan çift, önceki gün Ortakent'te konakladıkları otelin plajında görüntülendi. İki sevgili, denize girmek yerine gün boyu özel localarında sohbet etti.
NİŞAN ATTI
Vildan Atasever, 2019'un nisan ayında Erkan Akdemir ile nişanlanmıştı. Çift, bir yıl sonra ayrılık kararı almıştı.