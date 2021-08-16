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- Vildan Atasever ve Mehmet Erdem'in nikah tarihi netleşti
Vildan Atasever ve Mehmet Erdem'in nikah tarihi netleşti
Evlilik kararı alan Vildan Atasever ve Mehmet Erdem nikah tarihi aldı.
- Haber Merkezi
- 16.08.2021 - 14:50
- Güncelleme : 16.08.2021 - 15:21
Sık sık tartışan ve sürekli ayrılıp barışan ünlü oyuncu Vildan Atasever ile şarkıcı Mehmet Erdem, yaz ayının başında evlilik kararı almıştı.
Mehmet Erdem ve Vildan Atasever’in, 2021 senesinin Eylül ayında nikah masasına oturacakları konuşuluyordu.
NİKAH İSTANBUL'DA
Daha fazla beklemek istemeyen ünlü çiftin nikah tarihi netleşti. Aşıklar, 9 Eylül tarihinde Beyoğlu’nda bulunan bir otelde dünyaevine girecek.