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    Vildan Atasever ve Mehmet Erdem'in nikah tarihi netleşti

    Evlilik kararı alan Vildan Atasever ve Mehmet Erdem nikah tarihi aldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 14:50
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 15:21
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    Vildan Atasever ve Mehmet Erdem'in nikah tarihi netleşti

    Sık sık tartışan ve sürekli ayrılıp barışan ünlü oyuncu Vildan Atasever ile şarkıcı Mehmet Erdem, yaz ayının başında evlilik kararı almıştı.

    Mehmet Erdem ve Vildan Atasever’in, 2021 senesinin Eylül ayında nikah masasına oturacakları konuşuluyordu.

    NİKAH İSTANBUL'DA

    Daha fazla beklemek istemeyen ünlü çiftin nikah tarihi netleşti. Aşıklar, 9 Eylül tarihinde Beyoğlu’nda bulunan bir otelde dünyaevine girecek.

    Vildan Atasever ve Mehmet Erdem in nikah tarihi netleşti #1

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