Vildan Atasever’in tektaşı göründü

Evlilik hazırlıkları yaptıkları konuşulan Vildan Atasever ile Mehmet Erdem, önceki gün Etiler’de görüntülendi.

Uzun süredir birlikte olan oyuncu Vildan Atasever ile müzisyen Mehmet Erdem’in geçtiğimiz haftalarda evlilik kararı almıştı.

HASTANEYE GİTTİLER

Bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkileriyle ilgili evlilik kararı alan çift, bu kararla hayranlarını şaşırtmıştı. 9 Eylül’de nikah masasına oturacakları konuşulan çift, önceki gün Ulus'taki bir hastanede objektife yansıdı.

"SAĞLIK SORUNUMUZ YOK"

Siyah kombinleriyle dikkat çeken aşıklar, kendilerine yöneltilen sorulara “Herhangi bir sağlık sorunumuz yok. Sonra konuşuruz” diyen çift, taksiye binerek oradan ayrıldı.

Vildan Atasever’in tektaş yüzüğü ve alyansı ile Mehmet Erdem’in alyansı da dikkatlerden kaçmadı.