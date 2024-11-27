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90’ların ünlü isimlerinden VJ Bülent, Kral TV’de sunduğu programlarla büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

Yıllar önce mesleğini bırakan VJ Bülent, ekranlardan uzun süre uzak kaldıktan sonra İstanbul’u terk ederek Edirne'ye yerleşmişti.

Şu anda Edirne'de sakin bir hayat yaşayan eski VJ'nin son hali ortaya çıktı.

İSİMLERİNİ SÖYLEMEDİ

VJ Bülent, Enver Aysever'in programına konuk olarak yıllar sonra aldığı bir teklifi açıkladı. Ünlü isim,"Benim manken dünyasından çok tanıdığım yok. O dönemlerde benim çok tehlikeli iki yapılanma peşime düştü, bizimle ol diye, isimlerini zikredemiyorum." dedi.

"BENİM BU TARAKLARLA İŞİM YOK"

Aysever ise "Siyasal yapı mı?" deyince ünlü isim "Hayır! Burada bizimle ol kardeş olalım ama bütün sapkınlıklar var, çok tehlikeli acayip örgütler." yanıtını verdi.

Enver Aysever ise "Adnan Hoca gibi mi?" sorusunu yöneltti. VJ Bülent "Gibi, öyle gibi. Tarikat diyemem öyle bir şey değildi! Benim hiç bu taraklarla bezim yoktur. Ağabey ben emekliliğimi düşlüyorum bana ne." ifadelerini kullandı.