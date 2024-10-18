Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, üçüncü çocuklarının cinsiyetini açıkladı

Bir süre önce boşanacakları yönünde haberlerle gündeme gelen Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel çiftinden üçüncü çocuk müjdesi gelmişti.

Üçüncü kez anne- baba olmaya hazırlanan ünlü çift, bugün resmi olarak bebeklerinin cinsiyetini öğrendi.

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Zeynep Demirel, gittiği doktor kontrolü sonrası bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Ünlü çift yaptıkları paylaşımda bir kızlarının daha olacağını söyledi.

Detaylı ultrason sonrası Zeynep Demirel, paylaşımının altına şunları yazdı:

"ŞENLİKLİ EV"

"Evde aynen şu şekil dolaşıyorum. Ben testi yaptığım andan itibaren kız olduğundan emindin ve kız olsun istiyordum, ama yanlış anlaşılmasın tabi ki erkek olsaydı da asla üzülmezdim. Önemli olan sağlıkla dünyaya gelmesi, bu işin esprisi. Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz hepinize. Üç kızla ev bayağa şenlikli olacak orası kesin"