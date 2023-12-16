Volkan Demirel ve eşinden aşk dolu pozlar! "Herkesin hayali" Volkan ve Zeynep Demirel çifti, Nişantaşı'nda karşılaştıkları sokak fotoğrafçının ricası üzerinden birbirinden güzel pozlar verdi.

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ensonhaber.com

Volkan Demirel ve Zeynep Demirel, herkesin sevdiği iki isim olarak yer alıyor.

Özellikle depremden sonra Hatay için mücadele eden çift, Türk halkının gönlünde adeta taht kurdu.

Herkesin sevdiği çift, evlilikleriyle de örnek oluyor. Nişantaşı'nda bir davete giderken görüntülenen ikili, aşklarını bir kez daha ortaya koydu.

Poz verdiler

Volkan ve Zeynep Demirel çifti, bir sokak fotoğrafçısı ile karşılaştı. Fotoğrafçının isteğini kırmayan çift, objektiflere poz verdi.

Fotoğrafçı ve çiftin arasında ise samimi bir diyalog gerçekleşti. Zeynep Demirel daha sonra o anları kendi sosyal medya hesabından yayınladı.