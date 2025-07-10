Volkan Demirel'den eşi Zeynep Demirel'e: Şimdi aileyiz

Zeynep Demirel, dün yeni yaşını kutladı.

Volkan Demirel ise eşinin doğum günü için sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

Önce video ardından da fotoğraflar paylaşan Volkan Demirel, beğeni aldı.

Eski futbolcu paylaşımına "Bir zamanlar ikimizdik, şimdi ise bir aileyiz. Tek bir melodi iken, artık kocaman bir orkestrayız… Her notasında sen varsın. Seni seviyorum. İyi ki doğdun Zeyno'm." notunu düştü.

"İYİ Kİ DEMİREL ORKESTRASI"

Ardından peş peşe iki fotoğraf daha yayınlayan Demirel, eşi ve minik kızı Yasmin ile pozunda "İyi ki" ifadelerini kullandı.