Volkan Demirel'in 3. kez baba olacağını duyurmuştu! Hamile Zeynep Sever Demirel'den yeni pozlar geldi Üçüncü bebeğini bekleyen Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever'den yeni hamilelik pozları geldi.

Haber Merkezi

Eski futbolcu Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel, son dönemde boşanacakları yönünde haberlerle gündeme geliyordu.

İddiaları kesin bir dille yalanlayan ünlü çiftten geçtiğimiz günlerde müjdeli haber gelmişti.

2 kızı bulunan eski futbolcunun bir kez daha baba olacağını eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabından duyurmuştu.

"FIRINDA BİR ŞEYLER PİŞİYOR"

Fotoğrafta biraz büyüyen karnını gösteren ünlü isim, paylaşımına 'Fırında bir şeyler pişiyor' notunu düşmüştü.

35 yaşında olan Zeynep Sever üçüncü bebeğini beklerken yeni hamile pozu verdi. Beyaz takımıyla verdiği pozlarını Instagram hesabında paylaşan Sever'in fit görünümü dikkat çekti. Hamile olduğuna kimsenin inanmadığı Zeynep Sever'e takipçilerinden yorum yağdı.