Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'in ilginç kombini olay oldu
ensonhaber.com

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever ile 2010 yılında evlenmişti.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan iki çocuk annesi Zeynep Sever Demirel, bu kez son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Kot şort kombini olay oldu

Instagram hesabından ayna selfiesi yaptığı pozlarını paylaşan ünlü ismin kombini dikkat çekti.

Kot şort ve bluz giyen Demirel'e sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.