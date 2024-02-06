Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'in sömestr tatil! Kızları alıp Dubai'ye gitti Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kızlarıyla Dubai'ye uçtu.

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Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen, 2010'da Volkan Demirel ile evlenen giren Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabı Instagram'da fenomen bir isim.

Özel hayatını ve tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Zeynep Sever Demirel, hem güzelliği hem de iddialı kareleriye gündem oluyor.

Sömestr tatili

Zeynep Sever Demirel, sömestr tatilini kızları Yade ve Yeda ile birlikte Dubai’de geçirdi.

Çocuklarıyla cam havuz içinde oyunlar oynadı. Türkiye’ye dönmeden önce de AVM’leri gezip bol bol alışveriş yaptı.