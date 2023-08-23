Volkan Konak 30 yıl sonra düğün yaptı Ünlü şarkıcı Volkan Konak, 30 yıl önce maddi imkansızlık nedeniyle düğün yapamadığı eşiyle yeniden evlendi.

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ensonhaber.com

Volkan Konak, 30 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Selma Konak’la düğün yaptı.

Üç çocuk sahibi çift, evlendiği dönemde imkânı olmadığı için düğünü 30 sene sonra yapabildi. Konak, seneler sonra hayalini gerçekleştirmiş oldu. Çiftin düğünü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Bu ilginç düğünün hikayesini ünlü yapımcı Polat Yağcı paylaştı:

"30 yıl geçse de yaptı"

"Bir ömrü birlikte geçirip, üç evlat yetiştirdiler. Evlendikleri zaman şartlar, hayallerindeki düğünü yapmalarına imkan vermemişti ama Kuzeyin Oğlu aklına koymuştu bir kere… İmza attıkları günün üstünden 30 yıl geçse de, o bugün ‘Kadınım’ dediği eşine harika bir düğün yaptı… Biz de buna şahitlik ettik. Büyük keyif! Bir yastıkta kocayın Volkan&Selma"

Volkan Konak 1992 yılında evlendiği Selma Konak'tan dünyaya gelen çocuklarına sırasıyla 'Şimal', 'Volkan' ve 'Derin' adlarını verdiler.