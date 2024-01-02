Volkan Konak, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı eleştirdi: "Bu akşam sizin için içiyorum" Cuma Hutbesi’nde yılbaşı kutlamalarına dair yer alan ifadeler şarkıcı Volkan Konak'ı rahatsız etti.

ensonhaber.com

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Cuma Hutbesi, ünlü şarkıcı Volkan Konak'ı rahatsız etti.

Yılbaşı kutlamalarını konu alan hutbede şu ifadeler yer aldı:

"Noel hazırlıkları yanlış tutum"

“Dinimizde ve kültürümüzde yer almayan yılbaşı eğlenceleri, Noel Baba figür ve kıyafetleri, çam ağacı süslemeleri gibi yanlış tutum ve davranışlardan uzak duralım. Kötülüklerin anası olan alkol, ocakları söndüren kumar, umutları tüketen şans oyunları ve piyango gibi haramlarla sağlığımızı, zamanımızı ve kazancımızı heba etmeyelim.”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a göndermede bulunan ünlü şarkıcı, sosyal medyada sert ifadeler kullandı.

Çok sinirlenen Volkan Konak, paylaşımında şunları söyledi:

"Size yakışır"

"Atatürk’ün kurduğu diyanetin koltuğunu işgal eden zat; insanlığın hizmetine ücretsiz sunulan dini, maaşla icra etmek, eğlence ve de turizm alanında çalışan ve bu sekterlerin vergisinden maaş almayı içine sindirmek ancak sizin gibi bezirgan saltanatı süren kişilere yakışır.

"Bir kadeh de sizler için içiyorum"

Bu akşam maaş ve ödeneklerinize katkı olması için bir kadeh de sizler için içiyorum. Lütfen kabul buyurunuz…"

Volkan Konak'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Konak'ı destek çıkan kadar eleştiren de oldu.