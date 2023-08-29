Volkan Konak, düğüne doymadı Yıllar sonra düğün yapan Volkan Konak, duygularını dile getirdi.

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Hem müziğiyle hem de sıcacık sesiyle dinleyicilerin gönlünde taht kuran Karadeniz şarkıcısı Volkan Konak, 1992 yılında Selma Konak'la evlenirken parası olmadığı için düğün yapamayan Volkan Konak, geçtiğimiz hafta bu hayalini 30. evlilik yıldönümlerinde gerçekleştirmişti.

Geçtiğimiz akşam Maslak’taki bir mekanda sahne alan Konak, sahne öncesi basın mensuplarının düğünüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Dostlarımızla bir araya geldik"

Ünlü şarkıcı, "Biz kokteyl vari bir şey yapmak istedik. Tam anlamı ile düğün yapma amacımız yoktu. Hem gelen insanlar için hem de bizim için güzel bir anı oldu. Evliliğin güzel bir hadise olduğunu, birbirini seven insanların fedakar ve bencil olmadığını anlatmaya çalıştık. Dostlarımızla bir araya geldik" dedi.

Düğün günü neler yaşadıklarından da bahseden Konak, "O akşam neyi fark ettim biliyor musunuz? Kadınımın elini tutunca, dünyanın avucumun içine sığdığını fark ettim. Çok güzel bir espri oldu, güzel bir gece oldu. Kazasız belasız atlattık. '41 kere maşallah' diyorlar ya. Eğer yaşarsam 41'inci yılda da yine düğün yapacağım. Çok hoşuma gitti.

Bizde takı yasaktı ama takı getirenler çok utandırdı bizi. Çocuklarımız da 'annem ve babamın düğününe gittim' diyecek. Bu güzel bir şey" diye konuştu.