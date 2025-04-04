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Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentindeki bir otelde sahne alan Volkan Konak, konser sırasında kalp krizi geçirdi.

Bayramın ilk günü konser sırasında kalp krizi geçirmesinin ardından da Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

“Kuzeyin Oğlu” olarak anılan ve Aleni Aleni, Mimoza Çiçeğim, Göklerde Kartal Gibiydim gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Konak, yapılan tüm müdahalelere rağmen 58 yaşında hayatını kaybetti.

İLK MÜDAHAŞE ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Dün de memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde son yolculuğuna uğurlanan Konak'a yapılan müdahale anları gündeme geldi.

İLK MÜDAHALE SAHNEDE

Volkan Konak'a yapılan ilk müdahalenin görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Konak'a ilk müdahalenin sahnede yapıldığı, ardından ise sağlık ekiplerinin hızla sahneye geldiği görülüyor.

KONUKLARIN ŞAŞKINLIĞI DA KAMERADA

Konak'a müdahale edilmesiyle beraber sahneye sedyenin gelmesinin ardından otelde bulunan konukların da şaşkınlığa uğradığı ve endişeli bakışlarla olanı biteni izledikleri görüldü.