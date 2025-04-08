Haber Merkezi

Kıbrıs'ta sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Volkan Konak'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu.

Eşinin cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken eşi Selma Konak'tan günler sonra paylaşım geldi.

"Bizimkisi bir aşk hikayesi değildi, aşktı..." diyerek duygusal bir paylaşımda bulunan Selma Konak, şunları yazı:

"CANIMI KAYBETTİM"

“Kara, kapkara bir gece… 30 Mart gecesi Türkiye Kuzeyin Oğlu'nu, ben de canımı kaybettim.

İçim o kadar acıyor ki bunu kelimelerle anlatman imkansız… Bizimkisi bir aşk hikâyesi değildi, aşktı bizimkisi, gerisi hikâye… Öyle bağlıydık birbirimize… Her anımızı birlikte yaşadık. Her anı birbirimize adadık.

"KARADENİZ ÖKSÜZ BEN SENSİZ KALDIM"

Şimdi onsuz bir hayatı anlamaya çalışmak, kalbimdeki boşluğu hissetmek çok zor. Gözlerimde senin yüzün, kulaklarımda senin sesin… Karadeniz’in öksüz kaldığı gibi ben de sensiz eksik kaldım. Benim şair ruhlu, şiir sözlü Volkan’ım… Vuslata giden yolda böyle yaşanıyor ayrılıklar… Ardında hoşçakalı yarım kalmış vedasız yalnızlıklar…Yeniden kavuşacağımız güne dek!"