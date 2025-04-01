Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Sanat dünyasının acı kayıplarına biri daha eklendi...

Ramazan Bayramı programı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne alan Volkan Konak, performansı sırasında kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

“Kuzeyin Oğlu” olarak anılan ve Aleni Aleni, Mimoza Çiçeğim, Göklerde Kartal Gibiydim gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan 58 yaşındaki Konak, ölümüyle hayranlarını ve ailesini yasa boğdu.

CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Dün akşam saatlerinde Türkiye'ye teslim edilen Konak'ın cenazesi Levent Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Volkan Konak'ın cenazesi öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde defnedilecek.

CENAZEDE İZDİHAM YAŞANDI

Konak'ın cenazesine, hayranları ve yakınları akın etti.

Zaman zaman adım atmanın dahi zorlaştığı cenaze, izdiham yaşandı.

POLİS BARİKATLARI YIKILDI

Yoğun katılımın yaşandığı cenazede, güvenlik şeritleri yıkılırken, tabuta yaklaşmak için yarışanlar arasında da gerginlik yaşandı.

"BANA BUNU NASIL YAPTIN VOLKAN"

Aldığı ölüm haberiyle sarsılan Selma Konak, 35 yıllık eşinin tabutuna sarıldı.

Gözyaşları içinde kalan Selma Konak, "Bana bunu nasıl yaptın Volkan" diye haykırdı.

Ayakta güçlükle duran Selma Konak ve büyük kızı Şimal, cenaze sırasında baygınlık geçirdi.