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Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentindeki bir otelde sahne alan Volkan Konak, konser sırasında kalp krizi geçirmesinin ardından Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

“Kuzeyin Oğlu” olarak anılan ve Aleni Aleni, Mimoza Çiçeğim, Göklerde Kartal Gibiydim gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Konak, yapılan tüm müdahalelere rağmen 58 yaşında hayatını kaybetti.

SAHNEDEKİ SON KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI

Konak'ın, hayatını kaybetmeden önce sahnedeki son konuşması da objektiflere yansıdı.

"DEVRİMCİLER KORKMAZ"

Sanatçının söz sözleri şöyle:

Volkan abi sivri konuşma içeri atarlar seni diyorlar. Ya bırak! Sen bilmez misin devrimciler korkmaz.

"NAZIM HİKMET'İN TORUNLARIYIZ"

Deniz Gezmiş gibi sehpasına tekme vuranların, Nazım Hikmet, horoz bile kesmeyen horoz bile kesmemiş, 13 sene yatmış Nazım'ın torunlarıyız.

Dolayısıyla sevgilim, sen kalbini dalgalandırma. Sen beni sevmeye devam et. Kaldır öpülesi Türkiye bayrağını kadar güzel ve asil kadınım. Sen beni sevmeye devam et.

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