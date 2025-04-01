Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentinde konser veren Volkan Konak, sahnede aniden kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan Konak, sevenlerini yasa boğmuştu.

Kuzey'in oğlu Volkan Konak'ın cenazesi, dün akşam saatlerinde Kıbrıs'tan Türkiye'ye ulaştırıldı.

CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Volkan Konak'ın cenazesi, ön otopsi yapılmak için başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi'ne getirildi.

Burada yapılan ön otopsiden sonra Volkan Konak'ın cenazesi, tabuta konularak cenaze nakil aracıyla Ercan Havalimanı'na götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul tarifeli uçağa yüklenen Volkan Konak'ın cenazesinin daha sonra Trabzon'a götürüleceği öğrenildi.

KKTC polisi, Konak'ın sahnede ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Konak'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak ileri tetkikle belirleneceği bildirildi.

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