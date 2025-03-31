Volkan Konak'ın ilk müdahalesini yapan doktor konuştu: Seni kurtarmaya çalıştım

Haber Merkezi

Karadeniz'i eşsiz şarkılarına taşıyan Kuzey'in oğlu Volkan Konak, aramızdan ayrıldı.

Kıbrıs'taki sahnesinde kalp krizi geçiren Konak, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Konak'a ilk müdahale, konserde bulunan doktorlar tarafından yapılmıştı.

İLK MÜDAHALEYİ YAPAN DOKTORDAN YÜREK ISITAN PAYLAŞIM

Bu doktorlardan biri olan Ahmet Görkem Yasak, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuduğu yıllarda Volkan Konak’la anısını paylaştı.

"YARDIM ETTİĞİN GENÇ DOKTOR OLUP SENİ KURTARMAYA ÇALIŞTI"

Ahmet Görkem Yasak, konserde çektiği videoya şu notu düştü:

“20 sene önceydi... Kaldığımız öğrenci yurduna gelip 'Gençler bir şeye ihtiyacınız olduğunda beni direkt arayın' diye telefonunu vermiştin.

Yardımcı olduğun o genç büyüdü, doktor oldu; son anlarında seni kurtarmaya çalıştı. Güle güle Kuzeyin oğlu. Seni hiç unutmayacağız"

İLGİLİ HABER Volkan Konak'ın hayatını kaybetmeden önceki son sözleri

İLGİLİ HABER Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı