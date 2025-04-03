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Haber Merkezi

Karadeniz müziğinin önde gelen temsilcilerinden Volkan Konak, KKTC’de konser esnasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Konak'ın cenazesi, vasiyeti üzerine Güney Mahallesi’ndeki aile kabristanlığındaki babasının mezarının yanındaki ceviz ağacının altında toprağa verildi. Ünlü ismin 2019 yılında Almanya konserindeki sözleri kısa sürede gündem oldu.

ALMANYA KONSERİNDEN

Volkan Konak'ın 2019 yılında Almanya'da verdiği bir konserinde söylediği sözler, sosyal medyada gündem oldu.

Konak'ın ''Sanki 500 yıl yaşayan mı var? Burada 20 senem kaldı ya. Allah'tan annemin babasının sülalesine çektim, onlar uzun yaşıyor. Baba sülalesine çekseydim 58'de öldük.'' sözleri dikkat çekti.

Tam 58 yaşında hayata gözlerini yuman Volkan Konak için hayranları videonun altına yorum yağdırdı.