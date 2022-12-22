Volkan Severcan: 25 yılın en güzel hediyesi

Ünlü oyuncu Volkan Severcan, 25. evlilik yıl dönümünü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Birçok dizide ve sinema filminde oyunculuk yapan usta isim Volkan Severcan, özel anlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde torunu Masal'a kavuşan ünlü oyuncu, bu kez eşiyle evliliklerinin 25. yılını kutladı.

İşte Severcan'ın paylaşımı:

"Allah'ım sana şükürler olsun"

"Bugün 22 Aralık 202225. Evlilik yıl dönümümüz…Hayatımın en güzel hediyesi ile taçlandı çeyrek asırlık birlikteliğimiz… Canım karım Müge'm bana bir tanem Melis’imi verdi, Melis’im ve Canset’im de bana 25 yılın en güzel hediyesini torunum Masal’ımı… Allah'ım sana şükürler olsun… Ailemi nazarlardan, kem gözlerden koru… Karşılarına hep iyileri çıkar…Nice 25 yıllara…"