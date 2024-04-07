ensonhaber.com
Geçtiğimiz yıl futbolcu bırakan dünya yıldızı Mesut Özil, gündemden düşmüyor.
Futbolu bıraktıktan sonra sessizliğe gömülen Özil, vücut çalışmalarıyla ortaya çıktı.
Özil, geçmişteki zayıf imajının aksine, son paylaşımlarında görülen daha iri ve kaslı vücut yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Bu defa at üzerinde paylaşım yaptı
Vücut çalıştığı anları sosyal medyadan paylaşan Mesut Özil, bu defa at üzerinden bir paylaşım yaptı.
Özil bu anlara ise manidar bir not düştü.
Yıldız isim notunda, "Atın üzerindeki Türk değilse yüktür" ifadelerine yer verdi.
Özil'in paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış