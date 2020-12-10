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    Vuslateri ve Altun'dan ilk poz

    Gonca Vuslateri ve Hakan Altun, ilk defa birlikte oldukları bir aşk pozu paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2020 - 20:56
    • Güncelleme : 10.12.2020 - 21:01
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    Vuslateri ve Altun'dan ilk poz

    Oyuncu Gonca Vuslateri ve şarkıcı Hakan Altun aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü.

    Sosyal medya paylaşımlarından ortaya çıkan ilişkiyi Gonca Vuslateri ile Hakan Altun da itiraf etti.

    İLK AŞK POZLARI

    34 yaşındaki güzel oyuncu Vuslateri ile 48 yaşındaki şarkıcı Altun aşkında yeni bir gelişme yaşandı.

    Çift ilk kez birlikte oldukları bir aşk pozu paylaştı.

    Vuslateri ve Altun dan ilk poz #1

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