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Vuslateri ve Altun'dan ilk poz
Gonca Vuslateri ve Hakan Altun, ilk defa birlikte oldukları bir aşk pozu paylaştı.
- Haber Merkezi
- 10.12.2020 - 20:56
- Güncelleme : 10.12.2020 - 21:01
Oyuncu Gonca Vuslateri ve şarkıcı Hakan Altun aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü.
Sosyal medya paylaşımlarından ortaya çıkan ilişkiyi Gonca Vuslateri ile Hakan Altun da itiraf etti.
İLK AŞK POZLARI
34 yaşındaki güzel oyuncu Vuslateri ile 48 yaşındaki şarkıcı Altun aşkında yeni bir gelişme yaşandı.
Çift ilk kez birlikte oldukları bir aşk pozu paylaştı.