Wanda Nara başını örttü Galatasaray'ın yıldız ismi Icardi'nin eşi Wanda Nara, son paylaşımıyla sosyal medyaya yine gündem oldu.

ensonhaber.com

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara da en az futbolcu kadar ünlü.

Özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Wanda Nara, lüks eviyle adından söz ettiriyordu. Aylık kirasının 30 bin euro olduğu Göktürk'teki villasında vakit geçiren Wanda Nara yine İstanbul turu yaptı.

Ailesine İstanbul turu yaptırdı

Arjantin'den gelen ailesine şehri gezdiren Nara'nın, Ayasofya Camii'nin önünde ve tarihi mekanlarda verdiği pozlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Wanda Nara'nın başını örtüp verdiği poz ise sosyal medyayı salladı.