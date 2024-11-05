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Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla yaptığı açıklamalarla ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

ICARDI TAKİPTEN ÇIKTI

Önceki gün Nara'nın L-Gante ile yakınlaştığı görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Mauro Icardi, Wanda Nara'yı takipten çıkarmıştı.

Rapçi L-Gante ile önceki gün sarmaş dolaş görüntüleri gündem olan Nara'nın telefonundan yaptığı son canlı yayın yine herkesi şoke etti.

CANLI YAYINDA ÖPÜŞTÜLER

Canlı yayın açıp yeni sevgilisi rapçi L-Gante ile öpüşen Nara, Icardi'yi hiç umursamadı bile. Öpüşme görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

L-Gante ve Wanda Nara'ya Galatasaray taraftarlarından tepki yağdı.

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Çağla Pınar Yılmaz
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