Haber Merkezi
Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla yaptığı açıklamalarla ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.
ICARDI TAKİPTEN ÇIKTI
Önceki gün Nara'nın L-Gante ile yakınlaştığı görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Mauro Icardi, Wanda Nara'yı takipten çıkarmıştı.
Rapçi L-Gante ile önceki gün sarmaş dolaş görüntüleri gündem olan Nara'nın telefonundan yaptığı son canlı yayın yine herkesi şoke etti.
CANLI YAYINDA ÖPÜŞTÜLER
Canlı yayın açıp yeni sevgilisi rapçi L-Gante ile öpüşen Nara, Icardi'yi hiç umursamadı bile. Öpüşme görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.
L-Gante ve Wanda Nara'ya Galatasaray taraftarlarından tepki yağdı.
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