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Haber Merkezi

Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla yaptığı açıklamalarla ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

ICARDI TAKİPTEN ÇIKTI

Önceki gün Nara'nın L-Gante ile yakınlaştığı görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Mauro Icardi, Wanda Nara'yı takipten çıkarmıştı.

Rapçi L-Gante ile önceki gün sarmaş dolaş görüntüleri gündem olan Nara'nın telefonundan yaptığı son canlı yayın yine herkesi şoke etti.

CANLI YAYINDA ÖPÜŞTÜLER

Canlı yayın açıp yeni sevgilisi rapçi L-Gante ile öpüşen Nara, Icardi'yi hiç umursamadı bile. Öpüşme görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

L-Gante ve Wanda Nara'ya Galatasaray taraftarlarından tepki yağdı.