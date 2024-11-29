Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

İki kızının babası Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, sürpriz bir kararla imaj değiştirmişti.

Saçlarını sarıya boyatan 37 yaşındaki Nara'nın yeni fotoğrafına sevgilisi L-Gante'den yorum gecikmedi.

ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Yeni hayatına çabuk adapte olan Wanda Nara ile rapçi sevgilisi L-Gante arasındaki aşk, doludizgin devam ediyor.

Nara, sevgilisini Uruguay'daki konserde yalnız bırakmamıştı. 24 yaşındaki rapçi, Instagram'ın hikaye bölümünden Wanda Nara ile birlikte olduğu anları paylaştı. Yayınlanan videoda, Nara'nın genç sevgilisini peş peşe öptüğü görüldü.