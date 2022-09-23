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    Wanda Nara, eşi Mauro Icardi'den ayrıldı

    Wanda Nara, eşi Mauro Icardi'den ayrıldı

    Mauro Icardi'nin menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara, Arjantinli yıldız futbolcu ile ayrıldıklarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2022 - 00:29
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 00:45
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    Wanda Nara, kişisel Instagram hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Nara, Galatasaray'ın yeni transferi Icardi ile ayrıldıklarını duyurdu.

    "Bu anı yaşamak, benim için acı verici"

    Wanda Nara'nın sözleri şu şekilde:

    "Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum"

    Wanda Nara, eşi Mauro Icardi den ayrıldı #1

    Icardi ile Wanda Nara arasında yaşananlar

    2021'in son aylarında Mauro Icardi, Wanda Nara'yı aldatmış ve bu olayın ardından Nara, eşinden ayrıldığını duyurmuştu.

    Ancak bir süre sonra Mauro Icardi, sosyal medyadan eşinden özür dilerken, ikili yeniden bir araya gelmişti.

    Bu olayın ardından Wanda Nara'nın da Mauro Icardi'yi özel korumasıyla aldattığı Arjantin basınında konuşulmuştu.

    Wanda Nara, eşi Mauro Icardi den ayrıldı #2

    Wanda Nara, eşi Mauro Icardi den ayrıldı #3


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