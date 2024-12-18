Wanda Nara eski kocası Maxi Lopez ve yeni sevgili L-Gante'yle bir araya geldi

Haber Merkezi

Çocuklarının annesi Wanda Nara'nın ihanetiyle zor günler geçiren bir de üzerine sakatlık yaşayan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, şu sıralar ülkesi Arjantin'de tedavi görüyor.

Yıldız golcünün boşanma arefesinde olduğu eşi Wanda Nara ise yaptığı paylaşımllarıyla neredeyse her gün gündem oluyor.

ESKİ EŞİYLE YENİ SEVGİLİSİNİ TANIŞTIRDI

Arjantinli rapçi L-Gante ile yeni bir aşk yaşayan Nara, eski eşi Maxi Lopez'le de bağlarını güçlendiriyor.

Nara, bu kez sevgilisi ve eski eşiyle birlikte sabah kahvaltısı yaptı.

Nara bu görüntüleri Instagram hesabından paylaşırken, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından tepki gördü.