Wanda Nara, hastalığıyla ilgili ilk kez konuştu Arjantinli model Wanda Nara, hastalığı ile ilgili yorum yapan bir kullanıcıya verdiği cevapla gündem oldu.

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medyada aktif bir isim.

Yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili daha önce hiçbir açıklama yapmayan Nara, Arjantin'den Angel de Brito'ya konuştu. Nara, açıklamalarının ardından bir takipçisine sorduğu sorudan dolayı sert tepki gösterdi.

Wanda Nara, Mauro Icardi ve çocuklarının yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı:

"Çocuklarım ağlıyordu"

"Herkes bunun hakkında medyada konuşurken çocuklarım ağlıyordu. Her şeyin yıkıldığını hissettim. Ailem yıkılmıştı. Mauro kariyerini bitirmek istedi. Zaira tatilden döndü. Annem hep ağlıyordu. Güçlü oldum ve herkese iyi olduğumu hissettirdim, çünkü her şey dağılıyordu.

"Öleceğim"

Herkes şoktaydı. Şoktaydı ve dağılıyordu. Anlayabildiğim zaman, belki halka da hastalığımı anlatabilirim. Doktorların şüpheleri vardı. Altı farklı hastalık olabilir. Bana hiçbir şey söylemediler çünkü tam olarak emin değiller. Biyopsi yaptırdım ve bu 15-20 gün sürdü. Sonra doğrulandı. Biyopsi sürecim devam ederken ben hastalığımı televizyondan öğrendim."

"Yüzde 100 teyit edemediler"

Hastanede yaşadıklarını aktaran Wanda Nara, "Bana söylesinler diye yer gök oynadı. İlk anda hemşireler ağlayarak geldiler ve bana sarıldılar. Mauro'ya 'Öleceğim ve bana söylemeyecekler' dedim. Doktorlara, 'TV'de hastalığımı söylüyorlar' dedim. Henüz bilmiyordu. Orada 5 test daha yaptırdı ama hastalığımı yüzde 100 teyit edemediler. Bu yüzden verdikleri ilaçlarda hata yapmamak için mümkün olduğunca doğru bir şekilde hastalığı tespit etmek istiyorlar." diye konuştu.

Bu açıklamalardan sonra sosyal medyada bir kullanıcı, Wanda Nara'ya "Hastalığınız hakkında neden yalan söylediniz?" diye bir yorumda bulundu.

"Bir gün bunu anlatacağım"

Nara ise gelen bu yoruma, "Neyse ki sayıları az ama ortada spekülasyonlar var. Birilerinin benim bile bilmediğim bir şeyi sorgulaması ya da yargılaması ne kadar alçakça. Bu onların açığa çıkardığı ve benim tarafımdan değil ama kamuoyuna açıklanan kişisel bir durum. Birçok insan beni iyi görmek ve ne olduğunu ve nasıl olduğumu bilmek istiyor. Bir gün bunu anlatacağım." cevabını verdi.

Başka bir kullanıcı ise, Wanda Nara'dan yaşadıklarını ve hastalığıyla ilgili insanlara yardımcı olması çağrısında bulundu.

"İnsanlar sizi yargılıyor"

Wanda Nara, bu yoruma ise, "İnsanlar sizi yargılıyor. Şu anda bunu kendime saklamayı tercih ediyorum. Daha güçlü olduğumda anlatacağım. Asla bir sağlık sorunuyla oynamam!" diye karşılık verdi.