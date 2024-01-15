Wanda Nara, Icardi ile ilk gecesini anlattı: "Ertesi gün vücudumda hissettiğim acıyı hatırlıyorum" Şu sıralar tatilde olan çiftten Wanda Nara kocası Mauro Icardi ile ilk gecesini anlatınca sosyal medyada yine gündem oldu.

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Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi sakatlığından dolayı yeşil sahalardan uzak kalınca soluğu eşi Wanda Nara ile birlikte Arjantin'de aldı.

Arjantin'de tatil pozlarıyla adından söz ettiren Icardi'nin eşi Wanda Nara dış basına özel hayatına dair açıklamalar yapınca yine gündem oldu.

"Ona kız ayarlardım"

"Arkadaştık. Birbirimizle sürekli telefonda konuşurduk, onu kızlarla tanıştırırdım, biriyle birlikte olduğunda bana söylerdi" diyen Wanda Nara kocasının o dönem 2 telefon taşıdığını ve kadınları kıtalara ayırdığını ifade etti.

Icardi ile bir tekne buluşmasında iş ve kadınlar için olan telefonu gören Wanda telefonlardan birini denize attığını da itiraf etti.

O gün uzun saatler Icardi ile o telefonu aradıklarını söyleyen Wanda Nara ilk gecelerine dair de açıktı.

"O yataktan 200 kadın geçmiş olmalı"

Wanda Nara "Benden önce o yataktan 200 kadın geçmiş olmalı ama benden sonra tamamen yok oldu.

"Her dört saatte bir Ibuprofen aldım"

Artık yatağa ihtiyacı kalmamıştı. Ertesi gün vücudumda hissettiğim acıyı hatırlıyorum çünkü her şeyi vermeye alışık değildim, her dört saatte bir Ibuprofen aldım" diyerek şoke etti.