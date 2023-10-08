Wanda Nara Icardi'nin şortunu beğenmedi! Icardi söz dinledi...

Mauro Icardi - Wanda Nara çifti, magazinin ve futbolseverlerin gündeminde....
İkilinin sosyal medya paylaşımları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.
Geçtiğimiz günlerde Icardi takımının başarısının ardından sosyal medyada paylaşım yaptı.
Arjantinli yıldız sosyal medya hesabında kameralar karşısında poz verdiği anları paylaşmasını Wanda'nın hoşuna gitmedi.
"Üç beden büyük şort sipariş edebilir misin?"
Icardi'nin paylaştığı fotoğrafta eşinin şortunu beğenmeyen Wanda Nara tepki gösterdi.
Wanda Nara, fotoğrafın altına "Üç beden büyük şort sipariş edebilir misin?" yorumunda bulundu.
Karısını dinledi
Bunun ardından Galatasaray, dün akşam Antalyaspor ile deplasmanda karşılaştı.
Icardi bu kez eşinin sözünü dinledi.
Bol şortla sahaya çıkan Icardi sosyal medyada eşinin sözünü dinledi paylaşımlarına konu oldu.
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