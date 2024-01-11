Wanda Nara ile Mauro Icardi tatile çıktı! Öpmelere doyamadı

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Galatasaray'ın bu sezon başında bonservisini aldığı başarılı futbolcu Mauro Icardi, özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara sosyal medyadaki iddialı ve cesur pozlarıyla adından söz eettirmeye devam ediyor.
Tatile çıktı
Wanda Nara bu defa kocası Icardi ile tatilden karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü çiftin sarmaş dolaş halleri kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Öpmelere doymadı
Siyah bikinisiyle poz veren Wanda Nara'yı eşi Icardi öpmelere doyamadı.
Tatilde aşka gelen ünlü çifte; hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.
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