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Wanda Nara ile Mauro Icardi tatile çıktı! Öpmelere doyamadı

Wanda Nara ile Mauro Icardi tatile çıktı! Öpmelere doyamadı Sık sık paylaştığı iddialı ve cesur pozlarıyla konuşulan Wanda Nara bu defa kocası Icardi ile tatilden karelerini peş peşe paylaştı.