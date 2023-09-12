Wanda Nara ile Mauro Icardi'nin havuz keyfi Dünyaca ünlü futbolcu Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan iddialı bir paylaşım geldi.

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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Türkiye'ye ailesiyle birlikte gelmiş ve villaya taşınmıştı.

Arjantinli golcünün eşi Wanda Nara, 'İstanbul'daki evimiz' notuyla yeni yuvalarını tanıtırken lüks detaylar dikkat çekmişti.

Aylık kirasının 30 bin euro olduğu Göktürk'teki villasında vakit geçiren Wanda Nara, zaman zaman evden paylaşımlar da yapıyor.

Havuz keyfi yapıldı

Wanda Nara son olarak taraftarın göz bebeği olan kocasıyla havuz keyfi yaptı. Minik bikinisiyle poz veren Wanda Nara yine hayranlarından beğeni almayı başardı.

Nara'nın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.