Wanda Nara İzzet Altınmeşe’ye benzetildi! Filtresiz haline yorum yağdı

Haber Merkezi

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.

"BENİ TACİZ ETTİ"

Arjantinli futbolcu, Nara'nın fotoğrafının yer aldığı paylaşıma, "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimin önünde durup beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz?" notunu düştü. Icardi ayrıca hikayesinde, Wanda Nara'nın bulunduğu bir video da paylaştı.

Bu paylaşım, sosyal medyada gündem oldu.

Icardi’nin paylaşımlarındaki makyajsız halleriyle dikkat çeken Wanda Nara, İzzet Altınmeşe’ye benzetildi.

Bu benzerlik sosyal medya platformunda binlerce kullanıcı tarafından trendlere taşındı.