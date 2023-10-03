Wanda Nara, kardeşine İstanbul'u gezdirdi Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, kız kardeşi Zaira Nara'yı Ayasofya'ya götürdü.

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Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldız isimleri Mauro Icardi'nin kulüple tekrar anlaşması üzerine çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye gelen Wanda Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

"Kız kardeşim Türkiye'de"

Kardeşi Zaira Nara ile birlikte Ayasofya'ya giden ünlü isim, başörtülü fotoğraflarını "Kız kardeşim Türkiye'de" mesajıyla paylaştı.

Wanda Nara'nın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Öte yandan Wanda Nara, geçtiğimiz aylarda da Arjantin’den gelen ailesini İstanbul turuna çıkarmış ve Tarihi Yarımada'yı da gezdirmişti.