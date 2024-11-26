Wanda Nara, makyajsız fotoğraflarına inat yeni kareler yayınladı! Üstsüz ve makyajlı paylaşıma yorum yağdı

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Maurio Icardi ile oldukça çekişmeli bir boşanma süreci yaşayacağı bilinen Wanda Nara, durmuyor.

İZZET DEĞİL WANDA

Son olarak İcardi’ye evinde adeta tam saha markaj yapan ve bu anlarındaki makyajsız halleriyle sosyal medyanın gündemine oturan

Geçtiğimiz günlerde Icardi tarafından makyajsız en doğal halleri sosyal medyada yayınlanan hatta İzzet Altınmeşe'ye benzetilen Wanda Nara, eleştirilere yeni fotoğraflarıyla cevap verdi.

Sosyal medya hesabından makyajlı üstsüz karelerini yayınlayan Nara, yine gündem oldu. Nara’nın, paylaştığı son fotoğraflar ile tüm tuşlara basarak savaşa hazır olduğunu gösterdi.

77 MİLYON EUROLUK SERVETİN YARISINI İSTİYOR

Wanda Nara’nın, Icardi ile olan boşanma sürecinde dikkat çeken bir diğer gelişme ise, 77 milyon euroluk servetin yarısını, yani 38.5 milyon euroyu nafaka olarak talep etmesiydi.