Wanda Nara, makyajsız karelerini unutturmak istiyor! Son pozları Mauro Icardi hayranları yorum yağmuruna tuttu

Haber Merkezi

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den ayrılmasının ardından hem Türkiye'de hem de Arjantin'de magazin gündemini sürekli domine eden Wanda Nara, yayınlanan makyajsız Photoshop'suz halini unutturmaya çalışıyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Wanda Nara, imaj değişikliğine giderek saçlarını sarıya boyatmıştı.

Sosyal medyadan sürekli en güzel göründüğü kareleri yayınlayan Nara, şimdi de Instagram hesabından yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı.

ICARDI HAYRANLARI PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Nara'nın gönderisine Mauro Icardi hayranları resmen akın etti.

Icardi hayranları Nara'nın yeni pozlarına "Gerçeğini ve makyajsızını gördük'', ''Photoshop'suz asla", ''Gerçek fotoğrafı kimse unutmuyor'', ''Filtreli güzel" şeklinde yorumlarda bulundu.