Wanda Nara, özel uçağı paylaştı Muslera ve Icardi'yi ülkeye getiren özel uçağın içi dudak uçuklattı.

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Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'nin özel hayatı ve eşinin paylaşımları da gündemden düşmüyor.

Özel odası bile var

Seksi pozlarıyla tanınan Wanda Nara, şimdi de Icardi ve Muslera'yı İstanbul'a getiren özel uçağın içinden paylaşım yaptı.

Özel yatak odaları ve hobi alanı bulunan uçak, sosyal medyada dikkat çekti.

Wanda Nara'nın ucağın lüks detaylarını paylaşmasına yorum yağdı.

Daha önce Arjantinli golcünün eşi Wanda Nara, 'İstanbul'daki evimiz' notuyla lüks villalarını paylaşarak dikkat çekmişti.

Göktürk'te bir lüks villaya taşınan Icardi'nin evinin aylık kirasının 30 bin euro olduğu öğrenilmiş ve evin detayları gündem olmuştu.