Haber Merkezi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın özel hayatı tüm Türkiye'nin gündeminde.

Ayrıl-barış devam eden ilişkileri son zamanlarda çıkmaza girerken, Nara yeni bir aşka yelken açtı.

Daha önce sarmaş dolaş görüntülerinin çıktığı Rapçi L-Gante ile yeni bir aşka başlayan ve canlı yayında öpüşen Wanda Nara, bu kez Icardi'yi kızdırdı.

Yüzüğünü çıkaran ve bir hayli mutsuz olduğu görülen Icardi, Tottenham maçının sonlarında da dizinden sakatlanarak kenara geldi.

Dün sabah kulüpten yapılan açıklamada, "Mauro Icardi’nin MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Yıldız golcü, bu sakatlığıyla sezonu kapattı.

Bunun üzerine Wanda Nara, Icardi'ye "geçmiş olsun" mesajı yolladı.

WANDA'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Nara, Icardi'ye geçmiş olsun dileklerini ilettiği mesajın ekran görüntüsünü paylaştı.

Wanda Nara, Icardi'ye mesajında şu ifadeleri kullandı:

Mauro, sakatlığın için çok üzgünüm. Dizin bir süre önce kötüydü, şimdi tamamen gitti. İyileşeceğine eminim. Bir ihtiyacın olursa ben buradyaım. En iyi doktorlar Roma'da, oraya gitmeyi ihmal etme, iyileşmen çok önemli. Her şey yoluna girecek. Bir ihtiyacın olursa lütfen söyle, bana güvenebilirsin.

ICARDI'NİN SON MESAJI DA EKRANDA GÖZÜKTÜ

Paylaşılan mesajda Icardi'nin gönderdiği mesajlar da dikkati çekti. Arjantinli oyuncunun gönderdiği mesaj şu şekilde:

Boş işlerle uğraşmak o kadar anlamsız bir şey ki hiçbir anlamı yok ve hiçbir değişiklik de yaratmayacak. Ben de yapabilirim, ben de aynı durumda olabilirim ama ne için? Kendimi göstermek için mi? Bunu istemiyorum.



Tek amacım hayatımı huzur içinde yaşamak, hayatımın tadını çıkarmak, ailemin tadını çıkarmak, çocuklarımın tadını çıkarmak, yıllar içinde elde ettiğimiz ve inşa ettiğimiz her şeyin tadını çıkarmak; kimse bize hiçbir şeyi hediye etmedi. Kendine değer ver, bize değer ver ve mutlu olmamıza izin ver!

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