Wanda Nara, sahnede dudak dudağa öpüştü Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, çıktığı bir konserde Catriel Guerreiro ile dudak dudağa öpüştü.

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Haber Merkezi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın evliliklerinde yaşanan ayrılık haberleri gündeme gelmişti.

Bir süredir ayrı yaşamlarını sürdüren çiftin, yakında tamamen ayrılmaları bekleniyor.

Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Wanda Nara, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti. Nara, ünlü bir şarkıcıyla dudak dudağa olduğu anları takipçileriyle paylaştı.

KONSERDE DUDAK DUDAĞA ÖPÜŞTÜ

Arjantin'de Buenos Aires'in en büyük konser alanlarından biri olan Movistar Arena'da sahne alan Wanda Nara, şarkı söylediği anlarda Arjantinli ünlü şarkıcı Catriel Guerreiro ile dudak dudağa poz verdi.

O anlar kısa sürede viral oldu ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.